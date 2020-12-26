打造城市美學！台南市普濟文史研究協會攜手水利局以普濟殿周邊當作試辦區，初期打造3款在地充滿人文特色的彩繪汙水孔蓋，將安裝30個於普濟殿周邊6條巷弄，明年元月亮相，水利局長韓榮華說，這是台南首度嘗試彩繪製作汙水孔蓋，未也計畫擴大到其他據點，為街道景觀添亮點。
因應文化部日前推動社區營造及村落文化補助計畫，普濟文史研究學會尋求水利局合作，共同推動地方知識文史保存，由普濟文史研究學會提供設計3款地方特色樣式，運用於道路孔蓋設計。經多次會勘挑選設置位置，預計於海安路周邊藝術街區進行特色孔蓋試辦。
3款孔蓋特色主題分別為「本廟邊角、試經口、下粗糠崎」，訴說在地四聯境與七角頭地名的由來。韓榮華說，普濟殿歷年燈會打響名氣，除了抬頭賞燈籠，希望將在地特色融入公共工程汙水孔蓋，低頭也有不同風景，遊客還可進一步了解在地文史、體會台南之美。
韓榮華表示，彩繪汙水孔蓋以環氧樹脂製作，可防滑、不易脫落，未來也會在其他有文化特色的區域建置特色汙水孔蓋。
(中時 )
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