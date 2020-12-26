紐西蘭機師案765因執勤時未戴口罩，居家檢疫期間外出沒戴口罩，導致3人確診，其中1人還是本土個案。對於案765後續的處置，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，違規的部分一定會究責，但對病人的權益還是會保障。
陳時中表示，基本上因為案765是外國人，無法領取防疫補助。媒體問及，機師造成3人確診，也對台灣造成很多損失，會不會究責？陳時中說，會請法治來做研析，基本上要依法行政，違規的部分一定會究責，另因案765也是病人，病人的權益還是要受到保障。
(中時 )
紐西蘭機師案765因執勤時未戴口罩，居家檢疫期間外出沒戴口罩，導致3人確診，其中1人還是本土個案。對於案765後續的處置，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，違規的部分一定會究責，但對病人的權益還是會保障。
陳時中表示，基本上因為案765是外國人，無法領取防疫補助。媒體問及，機師造成3人確診，也對台灣造成很多損失，會不會究責？陳時中說，會請法治來做研析，基本上要依法行政，違規的部分一定會究責，另因案765也是病人，病人的權益還是要受到保障。
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