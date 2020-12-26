僑育國小26日舉辦60周年校慶，全校師生組成「僑育熱舞天團」演出客家廣場舞「捱个夢想」，祝賀學校生日快樂。（何冠嫻攝）

僑育國小為苗栗縣第1所雙語教學試辦學校，更結合生活化教學內容，大力推動鍾愛家鄉的「客語校訂課程」，扎根客家文化。今年僑育國小逢60周年校慶展現教學成果，26日苗栗縣長徐耀昌等人與各屆校友一同送上祝福，期許學校齊心努力，培養更多優秀人才。

僑育國小除作為雙語教學試辦學校，更是縣內英語教學資源中心，協助英文教育推廣紮根的工作，並且推動鍾愛家鄉的客語校訂課程，讓孩子在真實生活情境中活用客語，走入社區和更多的長者互動交流，並且培養學童愛客家、愛家鄉的態度。

26日僑育國小舉辦60周年校慶，展現豐富亮眼的教學成果，國小學生及新設立幼兒園各班以英客雙語創意進場，全校師生組成「僑育熱舞天團」演出客家廣場舞「我的夢想」，以及老中青校友回娘家飆布馬，另設置提供英、客、原、越等10項文化體驗攤位、靜態展覽及活動打卡區，還有規畫雙語教學、客語結合校訂課程成果展及「遇見大未來」游於藝等多項展覽。

僑育國小校長李雯琪表示，今年60周年校慶，籌備過程在與歷屆校友及關心教育的社區賢達人士連絡過程中，再再感受到僑育校友的向心力以及眾人對僑育的關懷與祝福，過去60年來，因為大家的努力付出璀璨輝煌，未來有了眾人的牽成，學校一定能更加邁向卓越。

徐耀昌表示，縣府在過去1年多時間，補助學校更新全校課桌椅、遊戲器材、廣播系統，並且添購平板、班班有飲水機等，致力提升教育品質，在僑育國小全體教師團隊的努力下，也感受到了教育的不斷創新及追求卓越的豐碩成果。

(中時 )