新竹市新鮮事－新店面、新服務、新產品。（圖／IN新竹提供）

MANO MANO於兩年前落腳於新竹市的長春街上，是西班牙文中「手牽手」的意思，我們致力於將馬卡龍及法式甜點成為大家生活中的一部份。

這次為了在新竹市舉辦的台灣設計展，我們特別創作了幾款「新竹市限定」甜點。一是獨一無二的綠葡萄馬卡龍塔，其清爽多層次的口感讓人欲罷不能，我們還特地在馬卡龍表面印製上象徵設計展的「小風獸」，妙趣橫生；二是以新竹市的在地名品—新福源花生製成的「花生方塊」和「新福源花生馬卡龍」。在製作馬卡龍外殼時，加入花生粉，內餡則加入研磨後的鹽烤花生，濃郁花生香氣而不甜膩．口口都是新竹市的在地風味；三是運用黑糖獨特香氣製作成的「黑糖流心馬卡龍」。

這四款專為台灣設計展特製的新產品，目前都已在門市販售，其中的綠葡萄馬卡龍塔則改推出無小風獸版，歡迎大家來 MANO MANO跟「新竹市限定」馬卡龍手牽手。

新竹市新鮮事－新店面、新服務、新產品。（圖／IN新竹提供）

MANO MANO

新竹市東區長春街77號

03-577-9357 每日11:00～19:45 https://manomano.cafe/

新竹市新鮮事－新店面、新服務、新產品。（圖／IN新竹提供）

#新店面 有哩在Uilly Curry

「有哩在」，因為有你∕妳才存在。

喜愛《深夜食堂》的老闆娘，深受劇中流動在老闆與顧客間的溫暖情感所感動，因而希望「有哩在」在提供顧客餐點之外，還能多出一份溫暖。為此，店內從裝潢設計、LOGO理念、產品研發到粉絲專頁，都是老闆娘親力親為，盼能將溫暖的能量傳遞給上門的每一位顧客。

店內除了咖哩，還有老闆親做甜點。「有哩在」秉持的信念是：給客人的餐點必須是自己與孩子也敢吃的，這樣才能端到顧客面前。因此，我們只用好食材來烹煮餐點。

如果來到城隍廟，不妨走進「有哩在」，感受一下老闆娘想傳遞的溫暖吧。

有哩在Uilly Curry

新竹市北門街119號

03-525-0277

12:00～20:00（每月公休日不定，會公告於店家FB）

#新店面 八二親食Mama Kim

新竹市新鮮事－新店面、新服務、新產品。（圖／IN新竹提供）

「八二親食 Mama Kim」是一家主張「八蔬二葷．五色食藝」的健康蔬食餐廳。「八蔬二葷」代表著80%的蔬食、20%的葷食，而「五色食藝」則代表著健康五色料理。品味食的藝術，堅持以新鮮食材烹調健康美食，同時享受健康和美味，搭配上日系溫暖店內環境和嚴選器皿，滿足顧客的五感六覺！

八二親食的餐點具多樣化，正餐時段供應招牌石鍋桑拿米線、日式雜炊和蔬果壽司等，午茶時段則有手工木盒甜品及每日手作嫩豆花。無論哪一個時段，我們都只想把用心的健康餐點帶給顧客，讓顧客安心地品味食藝之美。

八二親食Mama Kim

新竹市三民路43號 03-532-2880

11:00～21:00（午茶時段14:00-17:00，每個月第二及第四個週二公休）

(中時新聞網)