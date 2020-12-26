大陸網紅周揚青「毀滅性分手」羅志祥，九年感情劃下句點，不過卻讓她知名度大增，不僅個人服飾品牌業績蒸蒸日上，還受邀當真人秀節目《潮流合夥人》的班底，近日適逢聖誕節，她也曬出一系列火辣聖誕戰服，其中一張照片絕對領域還差點走光，引發網友議論。

周揚青在instagram曬出一系列穿著聖誕服裝的照片，並寫下「請接收這份聖誕禮物」，照片中她除了對鏡頭擺出各種俏皮姿勢，還罕見大露白皙香肩，極短的連身聖誕裝更讓她的修長美腿一覽無遺，另外有一張下跪抱著愛貓的照片，白色毛絨碰巧落在雙腿中間，恰好擋住會走光的角度，讓人充滿無限遐想。

對此網友也紛紛回應：「天啊，聖誕老婆下凡了」、「聖誕快樂，這個禮物也太棒了吧」、「這個衣服去哪裡買的，太漂亮了」、「你就是最好的禮物了，聖誕節快樂」。

周揚青近來登上真人秀，從網紅正式成為藝人，還成立經紀公司簽下一閨密愷愷，這也讓身家雄厚的她被起底，父親是大型國企老闆，還可能有軍方背景，對此周揚青否認此傳聞，強調都是靠自己一步步奠定事業基礎。

(中時新聞網)