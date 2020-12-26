新北市「環保小局長」系列活動開課，26日小局長們擔任「一日清潔隊長」，參與黃金資收站實作、清潔隊出勤及資收場巡禮，體驗結束小局長紛紛大呼「清潔隊實在太辛苦了，回學校一定會帶同學做好分類！」

環保局長程大維表示，「環保小局長推動計畫」由新北市各國小遴選出環保小局長，每位小局長必須參加由環保局特別設計的12堂環保主題課程，讓孩子透過觀察體驗、實作參與及互動，廣泛並深入地了解環保的重要。

本次系列課程由「一日清潔隊長」揭開序幕，希望讓小局長們了解除了市民朋友的努力外，還有一群默默付出的清潔隊員、里長與志工們，也讓小局長們了解到環境品質並不只是靠清潔隊員的環境清潔，或是環境稽查員的汙染開罰，而是每個人都必須肩負環境保護的責任。

課程第一堂課「黃金資收站實作」，帶領小局長前往三重區順德里黃金資收站，實際體驗資收站運作過程，並且認識順德里資收金回饋於社區整體營造的多元利用，包含里內綠美化、打造屋頂農場、復育生態環境、設置省水節電設施、關懷長輩及舉辦共餐活動等多元用途。課程也安排小局長手作植栽DIY，親自用雙手觸碰土壤，感受到綠意及生命的喜悅。

清潔隊出勤體驗則安排巡線收運前的行前檢查及環境大整頓任務體驗，從垃圾車出勤前的三油三水檢查開始，讓小局長瞭解隊員們在值勤前有哪些所需的準備動作。環保局也特別設計了三大闖關學習區，包括認識登革熱、隨手撕廣告還我漂亮電線桿及清溝除汙通暢水溝，小局長們還實際搭上高空作業車撕除小廣告，體會撕除高空小廣告的不易與辛苦。

(中時 )