31位獨居弱勢長輩在志工陪伴下，享用溫暖圍爐餐。（弘道基金會提供）

歲末年終，對獨居弱勢長輩們來說能飽餐一頓就已知足。弘道老人基金會與輝瑞大藥廠26日攜手舉辦「圍爐餐會」，邀請31位獨居弱勢長輩，以傳統辦桌方式封街席開10桌；中興大學附屬台中高農餐飲科學生們當總鋪師大展廚藝，90位志工投入幫忙給長輩一個溫馨的圍爐餐。

弘道老人基金會邀請31位獨居弱勢長輩，由志工陪同下一起圍爐享用辦桌美食，辦桌掌廚的總鋪師是興大附農餐飲科學生負責，出動20位高一至高三學生，負責烹調十桌料理，另10多位學生負責外場出菜；圍爐餐會前好幾個月，興大附農學生們就已開始構思適合長輩吃的菜色。

興大附農師生們，考量長輩營養決定10道海陸佳餚，包括海鮮羹、蒲燒鯛魚丼飯、鑲蔬鮮蝦、茄汁排骨、清蒸魚、溫補雞湯、銀耳桂圓等；更用心將菜色料理的比較軟，讓長輩們能好入口。弘道特將圍爐餐構思設計成傳統式辦桌，讓長輩們可回味屬於他們那個年代「辦桌」文化。

興大附農餐飲科學生蘇辰軒表示，很開心能參加這個有意義的活動，因服務較弱勢的阿公阿嬤們，他們很少有機會能和家人一起團圓吃飯；這次活動讓長輩感受到和大家一起吃飯的歡樂喜悅，參加活動前聽到弘道基金會有寒冬助老服務，就想要參與，藉此機會磨練自己廚藝。

72歲吳姓阿公未婚無子女，獨居生活經濟狀況辛苦，加上有高血壓、肝硬化、食道靜脈瘤等，身體狀況不好，近期更罹患肝癌，須跑醫院接受化療回診，已大約20年沒吃圍爐餐；獨居的他在迎接新年前夕，感受圍爐溫馨的氣氛，讓他很開心並享受辦桌美食。

弘道老人福利基金會台中服務處長陳國慶表示，一般家庭在年節時可能會與家人團圓一起圍爐，這些獨居弱勢長輩在年節時，往往是一個人處在空蕩蕩的客廳、吃著簡單的年夜飯甚至麵包冷食度過；弘道連續12年來在年末發起「寒冬助老 刻不容緩」計畫，歲末帶長輩走出家門享受過年氛圍，滿足長輩生理與心理的渴望。

弘道與輝瑞攜手合辦圍爐餐，獨居弱勢爺嬤開心享用。（弘道基金會提供）

(中時 )