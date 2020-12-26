板橋戶政事務所今天舉辦新住民彩繪燈籠活動。（板橋戶政事務所提供）

新北市板橋戶政事務所今（26）日上午辦理「2021新住民彩繪燈籠活動」，邀請新住民們動手畫燈籠，回憶童年彩繪提燈籠樂趣，紅、橙、黃、綠、藍、靛、紫等五顏六色的燈籠掛滿天花板，牛年意象、節慶吉祥話和花草圖騰等都是發揮創意的主題。

來自日本33歲的新住民熊谷梨沙說，日本現在正值新年期間，日本餐廳或寺院神社常常可以看到「達摩」吉祥物，因疫情無法回日本過年，適逢台灣明年是牛年，所以燈籠主要以牛跟達摩為主題，希望能夠帶來好運。

板橋戶所主任盧碧蘭表示，設籍板橋區的新住民約9000多人，密度（2％），為全市最多。戶所每年定期開設「新住民生活適應輔導班」，分享居留與定居、社福資源及人身安全等知識，幫忙新住民早日適應台灣生活，今年也舉辦彩繪燈籠，讓來自不同國家的新住民體驗多元的異國文化，感受臺灣的溫暖，共同建立美好友善的多元社會。

(中時 )