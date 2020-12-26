大陸商務部部長換帥，大陸十三屆全國人大常委會第24次會議26日經表決，任命前黑龍江省省長王文濤接替鍾山出任商務部部長。

新華社報導，大陸十三屆全國人大常委會第24次會議26日下午經表決後，任命王文濤出任商務部部長，陳小江為大陸國家民族事務委員會主任，唐仁健為大陸農業農村部部長。在美國總統即將換人、中美關係在2021年可望出現新格局之際，負責中美貿易談判的大陸商務部確定換帥，消息引來各方關注。

稍早前，大陸商務部官網12月2日公告稱，中共中央決定，由前黑龍江省長王文濤接替鍾山出任商務部黨組書記，鍾山不再兼任該職，仍為商務部部長。由於鍾山已年滿65歲，即將屆退，外界因此預料王文濤不久後將接任商務部長一職。

中國政府網公布的王文濤簡歷顯示，1964年5月出生的王文濤為江蘇南通人，復旦大學哲學專業大學畢業，工商管理碩士、副教授。王文濤過去長期在上海任職，2005年由上海市松江區副區長空降雲南省擔任昆明市市長，但兩年後就再度調回上海任職黃埔區區長、區委書記，與時任上海市委書記的習近平共事。

2011年王文濤赴任江西省委常委、南昌市委書記，2015年調任山東省委常委、濟南市委書記，2017年升任山東省委副書記。2018年5月，王文濤升任黑龍江省委副書記、省長。至此，王文濤已在大陸五個省市任職。

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