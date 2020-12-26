新竹市立動物園26日舉辦「動物派對」活動，歡慶「重生」周年與動物園84歲生日。（陳育賢攝）

新竹市立動物園去年12月28日重新開幕，園方26日特別舉辦「動物派對」活動，歡慶「重生」周年與動物園84歲生日，市府表示，新竹動物園1年來創下入園169萬人次新高，更重要的動物在此生活環境變更好，成為最好的生命教育基地。

市長林智堅表示，新竹市立動物園是於1936年創立，是全台原址現存最老的動物園，但卻長期被遺忘，他邀請專業團隊規畫，改造後於去年重新開幕，打造具設計感又以提升動物福祉為主軸的園區，重新擦亮這座被遺忘的動物園的招牌，成為外地人來到新竹必去的景點。

他說，重新開幕1年來，新竹市立動物園創造了3大改變，包括提升動物福祉，以接近自然生態的環境，提供動物沒有籠子的展示環境，獲得多項建設大獎肯定。

第2改變是其扮演新竹市的「城市交流的大使」，與日本的東武動物園以及高雄壽山動物園結為姊妹園，也和國內各動物園區緊密交流。最後是改造後吸引近170萬人次參觀，門票收入達5700萬元，為觀光和商業的振興帶來絕佳效益。

市府產發處指出，由於滿周年是28日適逢周一休園，因此選擇周年慶前的周六假日辦理慶祝活動，特邀來自台北市立動物園的穿山甲、高雄市立壽山動物園黑熊波比、台南市頑皮世界的藪貓卡邦，與河馬樂樂一同集合祝賀。

現場除了抽出大獎iphone12送給扮成動物出席活動的民眾，另安排特色文創市集、闖關活動、劇團表演，當然還有孩子的最愛、不可或缺的吉祥物樂樂粉絲見面會。

今天的動物園再生周年慶派對，於下午1點展開至5點，新竹公園百年大道也擺設了30攤文創市集，另包括大鳥籠旁舞台區，有兒童劇團及吉祥物樂樂見面會等活動，民眾除有機會和各動物園吉祥物合照，下午4點半也抽出iPhone 12及紀念套書等獎品，活動相關熱鬧。

產發處同時表示，動物園因應疫情採取最高標準，入園皆須配戴口罩與使用酒精消毒，體溫若是超過36.5度也會婉拒入場，同仁也會於園區內舉牌巡邏查看遊客是否未佩戴口罩，確保活動最高安全品質，希望民眾在防疫的同時也能玩得盡興。

(中時 )