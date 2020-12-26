新北市農業局舉辦歲末志工感恩表揚餐會。（新北市農業局提供）

又到年終感恩的時刻，新北市政府農業局為感謝所屬志工，今（26）日在莊敬高職舉辦歲末感恩表揚年會餐會，感謝志工們這一年來對新北農漁業推廣及生態保育的奉獻與付出。因疫情的關係，會中配合相關防疫措施，落實實聯制、全程配戴口罩、體溫量測、酒精消毒、人流總量管制、動線規劃等措施外，並拉大座位間距減少群聚。

農業局表示，會中表揚19個志工團隊，他們默默在新北市各角落為農漁業推廣及生態保育付出，像是在八里挖子尾及新北市近郊生態小旅行中，自然生態保育志工導覽解說的身影，讓參加民眾更了解生態環境，進而能愛護環境。

此外，漁人碼頭志工、公園護樹志工及動保志工的付出，在社區綠美化、樹木保護的推廣及照護動物之家的流浪動物，讓新北市成為一個溫暖的城市；更感謝農漁會的志工朋友們，對於各農漁會各項農漁產品的推廣，讓市民能更加認識新北市。

大會也表揚績優志工，其中鄭義雄志工獲得109年度衛生福利部志願服務獎勵銅牌獎，簡春蓮、李秀治、黃瑤瑩、劉鳳寶、洪嘉慧等5人則獲得109年度新北市志願服務獎勵銅心獎的肯定。

鄭義雄目前是基層公務人員，自小即對於自然生態事物有濃厚興趣，因此在工作之餘，除了擔任漁業及漁港事業管理處所屬淡水漁人碼頭志工團隊的隊長外，同時也農業局自然生態保育志工。他表示，他喜歡和人群接觸，在每次的服勤導覽過程，與民眾的互動以及民眾給予肯定的回饋，便是他最大的成就感所在。

農業局長李玟表示，對於志工在新北農漁業推廣及生態保育的付出，要獻上深深的謝意，他們協助推廣新北相關農業措施或是生態保育導覽工作，讓民眾直接感受到最優質的服務，而民眾的滿意與回饋，是他們持續服務的動力，新北市農業局志願服務團隊期待未來更多青年志工加入，一起投身為新北的農漁業推廣及生態保育奉獻一己之力。

(中時 )