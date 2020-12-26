新竹市內有十分多元的文化，你是否也曾在新竹市的街道上看過許多外國臉孔，你是否常在新竹市享受異國料理？

這次讓我們一起來看看大家對新竹市的異鄉觀察，而且有了大家推薦的景點和美食，再也不用怕不知道要帶外國朋友去哪裡！

樣本數：204份 資料來源：網路問卷

基本資料：

男性65人，女性139人；

新竹市人占50%，非新竹市人占22.5%，不是新竹市民但新竹市就是我家占比27.4%。

生活中的異鄉觀察：

1. 你有多常在新竹市看見外國朋友呢？

每天都會看到57.3%

每週會見到一次16.6%

每個月會見到一次5.3%

約2-3天會見到一次20.5%

2. 你最常在哪裡看到他們呢？

火車站、客運站等交通轉運地87.8%

清華大學、交通大學及其周邊12.1%

新竹科學園區、城隍廟周邊觀光景點及其他，其他例如：天主堂、百貨公司。

編：聽說不同生活圈的人常遇見的異鄉人會很不同，例如園區較常看見日本及印度人、香山工業區則較多東南亞移工們。

新竹市的異鄉人口大揭密：

1. 你覺得新竹市異鄉人口約佔新竹市多少人口比例呢？

正解：4%-6%。

2. 你覺得這些人之中又以哪一個地方的人口占最多呢？

正解：菲律賓。

詳解：

前十名分別是：菲律賓、印尼、越南、中國、馬來西亞、日本、印度、泰國、美國、韓國。

編：官方資料中顯示，新竹市有來自九十幾個不同國家的異鄉人呢！

3. 你覺得在這些人之中又以何種職業最多呢？

正解：移工。

詳解：

前五名分別是：移工、學生、家庭主婦、工程師、教師。

資料來源：內政部移民署、內政部戶政司（在臺之合法居留及永久居留外僑數據資料，統計至109年8月止）

玻工館外部。（圖／IN新竹提供）

讓外國朋友看看最在地的新竹！

17公里海岸線。（圖／IN新竹提供）

1. 你會推薦新竹市什麼景點給外國朋友呢？

文化及美食一網打盡：城隍廟－37%

北台灣最美的單車道：17公里海岸線－27%

在城市裡與自然共存：新竹市動物園－18%

深入新竹市產業：新竹市玻璃工藝博物館－13%

其他－5%

2. 你會推薦什麼新竹市傳統美食給外國朋友呢？

新竹市必吃：摃丸－36.2%

新竹市獨有名產：水潤餅－26.8%

最在地銅板小吃：北門炸粿－14.9%

百年老店新復珍：竹塹餅－11.5%

其他－10.3%

在地人專業推薦：鴨香飯、水蒸蛋糕、粉沯、福源花生醬...

編：新竹市真的很多在地美食！

動物園。（圖／IN新竹提供）

如果要給外國朋友一個來新竹市生活的理由，你覺得會是什麼？

1. 體會狂風之下的生活小確幸

2. 蘊含創新及文化傳承的文化意涵，將既衝突又相容的產業融合在同一個城市

3. 國際化、語言溝通較無障礙

4. 老老的古城區，有著很不一樣的氛圍，幽靜卻又有生命力

5. 天氣穩定，環境單純

6. 正在成長的城市，可以看到時間交錯的一個地方

7. 方便，又有很多公園，可以接近踏青

8. 小小的城市，生活便利，適合生活

9. 科技城市又不失古色古香

10. 平均薪資較高，小而美、距景點近、生活機能佳

11. 生活步調比首都悠閒，但繁榮及生活機能不輸給雙北地區

12. 麻雀雖小，五臟俱全。新竹市有很多友善外國人的地方

13. 步調剛好，不像雙北太迅速，也不會太緩慢，幅員不大，可以深度旅遊玩好幾天，也可以一日遊

14. 風的文化與科技結合的城市

15. 工作機會多

16. 好吃好住

17. 生活方便

18. 新竹的市區還保留古都的面貌，歡迎來感受台灣的文化。.

新竹市的異鄉觀察大蒐集。（圖／IN新竹提供）

●如果要推薦台灣朋友一間新竹市的美味異國料理，你會推薦什麼呢？

◎美洲風情：

一、墨西哥：

1. El mundo墨多

2. TACO HOUSE塔坷屋美墨速食

二、巴西：

1. 哩賀巴西小館

2. The Park

◎歐洲風情：

一、義大利：

1. 生地餅舖

2. 米樂義式料理

3. Luau．Pizza柴寮披薩

二、西班牙：Go eat Tapas Dining BAR西班牙餐酒館

◎東南亞風味：

一、越南：

1. 弗薇越式餐廳

2. 秋賢越南料理

二、泰國：

1. ArtTree藝樹

2. 泰之味

3. 曼谷市場

4. 泰．方象泰國路邊攤

5. 泰極小館

6. 泰貓了Thai Cafe

7. 咖朋泰

8. 夢傑泰國料理

9. 御廚雲泰美食

三、馬來西亞：小馬客海南雞

四、新加坡：168新加坡美食

五、以下綜合：

1. 峇里Bali－南洋風味小吃

2. 景冬香雲緬小吃

3. 艷麗－南洋鹹甜食

◎亞洲風味：

一、韓式：

1. 東門市場4.8坪

2. 漢城館

二、日式：

1. 南門小政

2. 八庵魚河岸一代目

3. 勝山家酒肴料亭

三、西藏：青丹扎西

四、香港：

1. 竹美港式飲茶

2. 良家港式手工

五、印度：

1. 印度媽媽料理

2. 香料屋

3. 達達印度料理

(中時新聞網)