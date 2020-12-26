許多台灣父母對於性教育比較保守，被天真的孩子問及有關性方面問題總是打太極帶過。不過一名人妻發文指出，自己老公才是真正需要加強性教育的人。某次他和老公提到「以後孩子大了，性教育要教好」；但是對方卻認為「不用那麼早教」。接著，人妻就反問：「那你知道月經從哪裡流出來嗎？」得到的答案讓她大翻白眼，因為老公連女性的「尿道、陰道」都分不清。

原PO昨(25日)在臉書社團「爆怨2公社」上發文，日前老公和兒子一同洗澡時，她憂心地說，以後孩子的性教育要提早開始，「男生的雞雞就要講陰莖」，但老公卻持反對意見，認為不必這麼早開始教；原PO則堅持，「上幼兒園就要學會」，沒想到老公直接回絕更反問，「如果小孩到學校時，一直講陰莖、陰莖怎麼辦」。

這時，原PO話峰一轉，詢問老公，「你知道月經從哪裡流出來嗎？」結果對方竟回答：「當然是尿道啊！」讓她忍不住翻白眼大笑，沒想到老公反過來笑她沒常識；原PO才解釋，「月經是從陰道流出來的好嗎？」但豬隊友卻語出驚人反駁，甚至以為「陰道就是尿道，只是做愛時我們會稱為陰道」。

貼文發出後讓不少網友看傻，「妳還是把小孩留給學校教就好了……」、「慘…這個腦袋」、「教育不能等…看你老公就知道了！」、「你老公該不會也認為膀胱就是子宮吧」、「難怪前一陣子有出現一句話，你要騙我尿尿的地方對不對」。還有網友指出，其實孩子的爸才是最需要接受性教育的人，「最該接受性教育的原來是枕邊人」。

(中時新聞網)