據新華社報導，大陸13屆全國人大常委會第24次會議26日表決通過了關於召開12屆全國人大4次會議的決定。根據決定，13屆全國人大4次會議將於2021年3月5日在北京召開。

決定建議十三屆全國人大四次會議的議程是：

·審議政府工作報告

·審查國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和2035年遠景目標綱要草案

·審查2020年國民經濟和社會發展計劃執行情況與2021年國民經濟和社會發展計劃草案的報告、2021年國民經濟和社會發展計劃草案

·審查2020年中央和地方預算執行情況與2021年中央和地方預算草案的報告、2021年中央和地方預算草案

·審議全國人民代表大會常務委員會關於提請審議《中華人民共和國全國人民代表大會組織法（修正草案）》的議案

·審議全國人民代表大會常務委員會關於提請審議《中華人民共和國全國人民代表大會議事規則（修正草案）》的議案

·審議全國人民代表大會常務委員會工作報告

·審議最高人民法院工作報告

·審議最高人民檢察院工作報告

此萬，日前召開的政協第13屆全國委員會第47次主席會議，審議通過了關於召開政協第13屆全國委員會第四次會議的決定（草案），建議全國政協13屆4次會議於明年3月4日在北京召開。

會議還決定，明年3月1日至2日召開全國政協13屆常委會第15次會議，為召開全國政協13屆4次會議作準備。

(中時 )