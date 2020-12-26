新台灣國策智庫昨日公布「2022決戰台北市長選舉民調」，衛福部長陳時中是目前綠營支持度最高的人選，藍營則是立委蔣萬安支持度最高，但不管是3黨對決、4黨對決，以及民進黨不同人參選下，蔣萬安的民調都是第一；蔣萬安今(26)日出席活動，談到綠營最強對手陳時中，他有肯定也有批評，雖然充分展現君子風度，但也看得出來他對陳時中已經「有想法」。

立委洪孟楷、市議員陳炳甫等人，今日與立委蔣萬安共同出席活動。（圖／記者陳大智攝）

面對綠營智庫稱蔣萬安是「2022年最強候選人」，蔣今日受訪表示，民調都是參考，離2022年選舉還有一段時間，現階段先專注於立法院，但未來不管在哪個崗位都一定會全力以赴。他說，這會期1月還有臨時會，2月新會期開始還有很多民眾關心的議題，包括健保費率是否調漲、勞保年改方案等，都是自己必須著力研究，繼續為民眾發聲。

談到綠營最有可能的台北市長競爭者，蔣萬安表示，這幾天看到陳時中部長在疫情指揮中心召開記者會，真的非常辛苦，「前陣子發現新冠本土案例，整個防疫團隊非常辛苦，日以繼夜為防疫打拚，這部分一定要給陳部長非常高的肯定。」他說，希望接下來能夠守住疫情，尤其現在已展開「秋冬防疫專案」，必須靠全民共同努力。

現場媒體進一步追問怎麼看陳時中這位可敬的對手？蔣萬安不禁苦笑說，他在立法院跟陳部長很多互動，部長在許多議題蠻能溝通的，但很可惜在萊豬開放政策上，陳時中很多問題沒有正面回應，不只陳時中，包括行政院整個團隊都是。他強調，雖然執政黨多數下，強行通過萊豬開放的行政命令，但接下來把關、標示萊劑等政策，行政團隊仍應回應民眾，清楚標示萊劑，才能確保食安。

面對食安政策，明顯看出蔣萬安有一定的堅持，當然這也讓他成為執政黨的頭號標靶。就如同國民黨智庫副董事長連勝文提醒，「不能因爲民調高，就放鬆認為必勝，對手凶狠不能掉以輕心。」

今日與蔣萬安共同出席活動的台北市議員陳炳甫也提醒，民進黨很會選舉，總統大選今年初才結束，但民進黨已經把未來會引爆的幾個議題依序處理，今年可能是綠營氣勢的谷底，谷底後是否會反彈？他說，國民黨氣勢增強，到底是本身提高，還是民進黨相對向下，都需要觀察。

陳炳甫擔憂地說，若國民黨民意支持度沒有向上，只是民進黨單純相對往下走，那未來民進黨只要急起直追，2022年選舉支持度綠營有可能又超前國民黨，就像2018年到2020年的過程，國民黨真的不能大意。

另外，陳炳甫也分析，民進黨現在由誰代表還未知，但民眾黨應該就是台北市副市長黃珊珊出馬，畢竟需要她「母雞帶小雞」拉抬民眾黨議員候選人，若黃的氣勢能拉得起來，一定會影響到蔣萬安。他說，黃珊珊處理疫情的成績，相較中央不斷犯錯下，民眾很有感；再加上市長柯文哲一直讓黃珊珊向地方「發紅包」，宣導政策利多，這對於基層是有感的。

陳炳甫提醒，黃珊珊就算選不上市長，但只要支持度一上升，可能就會拉下蔣萬安，團隊必須注意。對於黨內同志建言，蔣萬安則謙虛表示，任何參與選舉的人都知道，選舉是激烈的，選戰過程要如履薄冰、戰戰兢兢，他一定會回到民意、爭取建設、解決問題，才能符合社會期待。

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(中時新聞網)