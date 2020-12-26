就在新竹街口攻城獅主場開幕戰賽前，場邊出現一名相當顯眼的黑人，他是來自非洲甘比亞的練習生，攻城獅總經理高景炎表示，「阿拉桑不僅擁有205公分，且有211公分臂展，更重要的是，18歲的他，已打過兩年塞內加爾甲組聯賽了！」

「我們總是希望能從很多地方找尋中華隊歸化人選，阿拉桑的天分、身高、活動力、臂展等能力都不錯，過去我們幾乎都找中鋒，為何不能試著改找前鋒呢？」高景炎表示，「畢竟非洲訓練相當菁英化，讓他還不如來台灣學習，更上層樓。」

談起阿拉桑的來台經歷，高景炎不禁用「湯姆流浪記」形容，因為真的太坎坷了，「因為甘比亞沒有台灣辦事處，阿拉桑只能飛到泰國辦理來台證件，卻在今年3月碰上新冠疫情，滯留泰國整整8個月，直到上個月才來台隔離，真的太慘了。」

儘管阿拉桑看來天分洋溢，高景炎仍然認為，阿拉桑還有很多籃球底子需要學習，無論是腳步、步伐，以及場上判斷力，都可以在台灣好好學習，目前阿拉桑已經隨著攻城獅練了兩周，就連攻城獅總教練林冠綸都稱讚他身材條件很好。

「現在我們會先幫阿拉桑找學校，下學期可能先念台灣高中，然後明年幫他找大學，甚至可能讓他在UBA出賽，」高景炎說，「他的語文能力也很好，除了法文說得比英文還要好，還會說塞內加爾的當地語言，以後我會逼他學中文的！」

(中時 )