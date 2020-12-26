大陸男子余朋去年在交友軟體認識一名女子，雙方相談甚歡，見面後很快就發生了關係，不料對方其實早已結婚，讓他有如晴天霹靂，隨即提出分手。雖然余朋想結束感情，但之後仍和人妻藕斷絲連，甚至和對方丈夫成為義兄弟，誰知女方竟以此為要脅勒索20萬元，他一氣之下假裝要玩SM，趁機將她勒斃。

《瀟湘晨報》報導，余朋是江蘇人，2017年靠著家裡資助到上海創業，起初發展還算順利，然而好景不長，生意不久後開始走下坡，資金也慘賠一空，只好做起房地產仲介工作；2019年11月間，余朋透過交友軟體認識陳芯，2人相談甚歡，隨即決定約出見面，也很快地發生性關係，讓他一度以為遇上真愛。

沒想到，余朋事後才得知陳芯是有夫之婦，當下既沮喪又憤怒，主動提出分手，然而2人依然藕斷絲連；去年12月底，陳芯為了表示歉意，邀請余朋到自己家做客；男方本想推辭，卻又狠不下心，最終還是答應赴約，甚至和女方丈夫結拜為兄弟，最後更提議讓夫妻倆搬進自己的住處同居，方便2人偷情。

雙方姦情持續到今年6月，陳芯想在老家買房子，心想余朋平時花錢不手軟，還曾吹噓母親是某科技公司的股東，於是便開口向他討人民幣20萬元（約新台幣85萬元）的頭期款，否則就公開2人關係。余朋擔心前途毀於一旦，隨後把心一橫，趁著和陳芯親熱時假意要玩綑綁性愛，接著便將她勒斃在床上。

青浦檢察院認為，余朋因感情糾葛與被害人發生爭執，竟在氣憤之下產生殺人想法，其在主觀上具有殺人之故意，並採用綑綁手腳、勒頸等暴力手段將女方殺害，已經涉嫌故意殺人罪，其又以非法占有為目的竊取他人財物，同時涉嫌盜竊罪，近日將他依法起訴。

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(中時新聞網)