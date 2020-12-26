12月開始是柳丁產季，為推廣在地農產，26日中寮鄉公所舉辦柳橙節活動，包括投縣府農業處長陳瑞慶、立委許淑華、立委馬文君、中寮鄉長廖宜賢等人皆出席。在地各種柑橘排開，甜中帶酸的美妙滋味，讓吃過的民眾都說讚，大大提升中寮特產知名度。
今年柳橙節活動，在中寮永平老街上，除了柳橙，各種柑橘水果，陣仗一擺開讓人目不暇給。廖宜賢說，中寮鄉柳橙種植面積約430公頃，居全縣之冠，每年平均柳橙產量超過1千萬公斤，過去產期多在都會區辦促銷，但鄉民反映希望能在地行銷，一併活絡地方，因此公所改變策略，創造柳橙節在中寮舉行，目前已邁入第11屆。
陳瑞慶表示，多吃水果，有益健康。中寮的柳丁、柑橘，果香風味好，口感甜中帶酸，受到市場歡迎，歡迎民眾多多消費。
馬文君、許淑華兩位立委，也推祟中寮的柳橙產業，希望更多人吃到中寮水果的好味道。許淑華說，受疫情影響，民眾較不敢出門消費，投縣府及公所協助推廣中寮柳橙，民眾詢問後，可透過網路訂購。
馬文君表示，柳丁豐收，加上疫情影響，前一陣子柳丁價跌，農民為此感到緊張，中寮生產二十多種柑橘水果，除了舉辦活動促銷，如何透過加工，增加附加價值，是未來需努力的地方。
(中時 )
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