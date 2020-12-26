盲人環台687公里路跑平鎮警設公益補給站。(平鎮警分局提供／呂筱蟬桃園傳真)

由台北公益路跑扶輪社所舉辦的第四屆2020台灣盲人環台路跑公益活動，26日上午在台北市南門國中正式鳴槍起跑，今年參加的盲人路跑選手超過200名，沿途共會經過全台灣11個縣市及15個賽點，活動天數16天全長共計687公里，希望透過公益愛心堅定信念，凝聚社會大眾的愛心，讓全國視障朋友走出陰霾、奔向陽光。

平鎮警分局長李建民表示，盲人路跑公益環台賽已經連續舉辦4年，今年特別私下了解路跑的規劃路線及站點，在主辦單位不知情的情況下，平鎮警分局特別在第一站點，台北市南門國中至桃園楊梅火車站途中的37公里處，搭設愛心營養補及站，除提供水、機能飲品、水果及熱騰騰的肉包外，分局長李建民也在補給站前親自發送補給品給盲人朋友及辛苦的陪跑員，透過實際行動支持公益。

今年參加盲人環台公益路跑活動，共計16天、全長687公里，全台共計11縣市共襄盛舉並有15個賽點站，而平鎮警分局所架設的愛心補及站，就是位於第一站台北市南門國中至桃園楊梅火車站的37公里處，第一站全長46公里，因為事前沒有告知主辦單位，讓參賽盲人朋友及陪跑員突然驚喜，紛紛停下腳步補充營養。

李建民另表示，雖然分局的警察同仁因為勤務的關係，沒有辦法陪同路跑，但還是用實際的方法來支持該公益運動，希望透過綿薄的微力，呼籲更多企業行號、熱心民眾共襄盛舉，以行動方式讓更多視障者走出戶外、關懷弱勢。

盲人環台687公里路跑平鎮警設公益補給站。(平鎮警分局提供／呂筱蟬桃園傳真)

(中時 )