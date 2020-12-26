一名網友日前因為準備當兵，他想將自己正在住的雅房短期租給別人5個月，地點在台北市行天宮捷運站附近，包含水電瓦斯費僅收3800元租金；不過他在租屋臉書社團上張貼的房間照片卻被網友酸「當兵都住比這好」、「牢房？」有一派網友則認為，該租屋地段很好，以此條件沒有什麼能抱怨的。

男子因為準備當兵，他出租正在住的雅房，有網友說很像牢房，但另一派網友認為地段搭配上租金相當合理。（圖／翻攝自臉書「台北租屋、出租專屬社團」）

一名網友在臉書「台北租屋、出租專屬社團」發出一則租屋啟示，他寫下出租原因是「要進兵營拔草」，因此將目前住的雅房出租，時間為1月7日至5月7日，共3個月，租金為3800元，含水電瓦斯；他表示，出入都有磁扣、鐵門，公共衛浴有鄰居定時幫忙清潔、非常乾淨，他還新裝兩個星期的冷暖氣，「可以跟動物園一樣恆溫」。

男子因為準備當兵，他出租正在住的雅房，有網友說很像牢房，但另一派網友認為地段搭配上租金相當合理。（圖／翻攝自臉書「台北租屋、出租專屬社團」）

不過他在臉書社團上張貼的房間照片，卻遭網友質疑「當兵的營區都還比較舒服！」照片中的房間僅有簡單、破舊的家具，四處散落著袋子、寶特瓶，房間環境凌亂，讓許多網友留言說「這間應該是廚房改的房間吧」、「3800元是房東付給我嗎」、「原來是牢房，我還以為是雅房」。

男子因為準備當兵，他出租正在住的雅房，有網友說很像牢房，但另一派網友認為地段搭配上租金相當合理。（圖／翻攝自臉書「台北租屋、出租專屬社團」）

該出租地位在台北市行天宮捷運站附近，仍有不少網友認為，以這種地段，租金3800租到這種房間相當合理，「本來就一分錢一分貨，有什麼好酸的」、「這種包水包電到底什麼好抱怨的？」、「其實花點心思整理一下應該不錯，3800沒什麼好嫌棄了，在香港應該3800港幣還租不到」。

男子因為準備當兵，他出租正在住的雅房，有網友說很像牢房，但另一派網友認為地段搭配上租金相當合理。（圖／翻攝自臉書「台北租屋、出租專屬社團」）

(中時新聞網)