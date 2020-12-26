34歲大陸女星楊冪精湛演技，加上高顏值和高情商，擁有不少死忠粉絲，在影視圈佔有一席之地，日前她參加節目《脫口秀反跨年》金句連發，不但自揭瘡疤，還調侃自己不是什麼一線女星，「我就是一個普普通通的大美女」，讓網友們大開眼界。

楊冪25日在《脫口秀反跨年》表示，「清醒的人都是在努力活著的人」、「我才是前任的人脈」等話，由於楊冪出道30年間，不但演技受到肯定，也活躍於各大綜藝節目，還開了自己的工作室，簽下迪麗熱巴等藝人，有「女強人」封號，她也自虧不是一線女星，也不是女老闆，就只是個普通的美女。

楊冪在脫口秀上金句連發。(圖/翻攝自楊冪微博)

而提到前陣子《乘風破浪的姐姐》曾向楊冪邀約演出，她卻選擇拒絕，她也當場唱了一段《宮鎖心玉》主題曲「愛的供養」，證明自己不是會唱歌跳舞的人，「我真的不敢去，因為我覺得我沒有底子，唱歌不行，跳舞也不行，這樣怎麼可以贏呢？」

楊冪不計形象撩起頭髮露出髮際線。(圖/翻攝自楊冪微博)

最後楊冪更不計形象撩起頭髮，露出超高髮際線，「我想我這個髮際線，應該也堅持不了幾期吧！」頓時讓現場觀眾笑翻，節目播出後，楊冪高EQ的自嘲也獲得一面倒稱讚，「姐素顏好美」、「姐姐你超棒！」、「你特別行！你就是大美女！」、「老婆說太好了」、「別緊張！冪冪你超棒的！」

(中時新聞網)