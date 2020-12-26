林柏宏26日擔任《杏林醫院》一日店長。（江珮瑜攝）

林柏宏主演的鬼片《杏林醫院》即將在年底壓軸登場，26日他在信義威秀影城當起「一日店長」，為電影宣傳造勢，不少粉絲慕名而來，一睹風采。林柏宏分享，當時劇組直接到真實的杏林醫院拍攝，把整棟廢墟包下來，「有次不小心闖到還沒佈置的場景，發現有很多廢棄的醫療用品、針筒、病床等，地上還有血跡，我看到心想『天吶還好我只是來拍片』，從此謹惕自己一個人不要到處亂走！」

面對最近台灣疫情再度緊張，林柏宏則提醒觀眾到影廳看電影時，千萬要做好防疫，「戴口罩就不用真的去醫院了！」問起對票房的期待，他搞笑說道：「跨年完，可以把身邊朋友拖進去電影院看片，看完應該會馬上有精神！」對於電影票房的期待，他開玩笑表示應該會有很多「好朋友」默默幫助，若破5000萬，他則笑說那乾脆辦「驚嚇旅行團」，跟著影迷一起重返杏林醫院。

該片由他與太保、朱芷瑩等人演出，取材自全台網友票選最陰森廢棄醫院第一名「杏林醫院」的撞鬼案例，並實地取景拍攝。劇情描述台南最負盛名的法師帶隊，赴醫院觀落陰。不料醫院陰氣太重，讓眾人喘不過氣，被無法投胎的怨魂糾纏，生死危在旦夕。電影31日全台上映。

(中時 )