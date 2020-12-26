立法院會24日表決萊豬修法及行政命令，綠委林淑芬、劉建國、江永昌棄權未投票，而民進黨團總召柯建銘也重申，表決未與黨團一致者，一定送紀律委員會，按程序處理。對此，台北市議員王世堅表示，他很尊敬這3位委員，並指出現在主流民意想要的，就是執政黨謙卑的態度。

王世堅25日在政論節目《庶民大頭家》中表示，政黨政治有它的規則，所有民主國家都一樣，所以對每一位立委而言，「要是我，我跟他們一樣看法，我對這3位委員是滿尊敬的，因為他們前後一致、表裡如一，這就是他們的選擇」。

不過，王世堅也坦言，他們如果選擇要和過去追求的理念一致，且認為黨意的做法有瑕疵的時候，可以選擇不投、拒投，但必須接受黨紀的處罰，「這是沒辦法的事情，二者必須擇一」。

王世堅分析，現在主流民意要的只是一個態度，「要我們執政黨一個謙卑的態度， 你對這件事的態度是怎麼樣」，他指出，台灣的民意早就知道，政府要面對的，是在國際社會上處境困難，國際貿易不能設障礙，而美國又是我們最大的盟友，「連日韓都接受並進口萊豬，當然台灣勢必一定會走上這條路」。

王世堅認為，有四分之一的民眾認為是民進黨和蔡總統自作主張，但有6成民意是體諒政府礙於美國壓力而妥協，既然如此，政府應該更謙卑的向民眾釋疑，也就是善用國家資源，他更指出，當初宣布政策時，就應該責成國衛院毒物研究中心，針對大家疑慮的Codex標準的10ppb是不是會殘害，趕快做結論報告。

(中時新聞網)