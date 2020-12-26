萊豬將在明年元旦開放，僅剩不到一周時間，但對於民進黨政府口口聲聲稱會捍衛台灣民眾健康，資深媒體人黃暐瀚卻感慨，上次國民黨執政開放部份萊牛，就一路從2012年衰到2016年，民進黨現在也想要跟著衰？他更指出，其實國民黨彰化、雲嘉黨部早在2015年就戳破民進黨反萊豬謊言。

蔡英文總統今年8月底突襲宣布開放含萊劑的美豬、30月齡以上美牛後，歷經4個月朝野攻防、輿論批評後，立院近日針對萊豬的9道行政命令及《食品衛生安全管理法》與《學校衛生法》部分文修正草案進行表決，最終9項行政命令已由民進黨立院黨團挾人數優勢輾壓過關。民進黨對此表示，萊豬開放後將堅守台灣人民健康

黃暐瀚26日對此在臉書貼文表示，早在2015年12月27日，國民黨彰化縣黨部，貼出一個布條，上面寫著：「票投蔡英文、就是支持開放瘦肉精美豬」！由於距離總統大選只剩不到三個星期，民進黨手起刀落，立刻提告，指控國民黨地方縣黨部（後續還有雲林、嘉義地方黨部，都貼出一樣的布條）違反選罷法，散播謠言、意圖使人不當選。隔年三月，蔡總統已然當選，嘉義地檢署以「可受公評」為由，不予起訴。

黃暐瀚感嘆，如今回頭再看，國民黨的彰化、雲林、嘉義地方黨部，簡直就是「穿越時空的旅人」，他也不滿表示，國民黨開放萊牛，民進黨難道就忘記過去反對立場，理直氣壯的開放萊豬，那國民黨2012年開放萊牛，之後一路衰到2016，民進黨現在是也想要跟著衰的意思？

原來國民黨彰化縣黨部，說的都真的！ 2015年12月27日。 國民黨彰化縣黨部，貼出一個布條，上面寫著：「票投蔡英文、就是支持開放瘦肉精美豬」！由於距離總統大選只剩不到三個星期，民進黨手起刀落，立刻提告，指控國民黨地方縣黨部（後續還有雲... 由黃暐瀚發佈於 2020年12月25日 星期五

(中時新聞網)