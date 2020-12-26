台南市23日剛發布內政部上半年治安滿意度調查，台南市列6都第一，台南地院平安夜發生的群眾鬥毆事件，恐還有後續黑道尋仇效應，引起網友質疑，直呼「台南治安很好？」

台南地院24日下午4時發生道上兄弟因債務糾紛出庭，開庭後卻在法庭外當眾互嗆鬥毆，法院內不少洽公的民眾、律師都表示聽到「安那、安那」的兄弟叫囂聲，直覺黑道無視司法機關的尊嚴，已到誇張的地步。

法院聚眾鬥毆事件衍生上百位道上兄弟到派出所準備尋仇，雖然後續被警力化解，被打到鼻青臉腫的台南市陳姓角頭至今不願出面提告傷害，警方雖依照聚眾鬥毆案偵辦，恐怕滅不了一場腥風血雨，台南地方黑道已有北上台中「私下尋仇」的打算。

有網友酸言「台南治安很好？」、「台南都快變第2個台中了」

台南市政府日前才發布內政部統計資料，台南市上半年的治安滿意度調查名列六都第一，但台南市下半年的治安成績明顯變差，不但撤換警察局長周幼偉，新任警局長詹永茂提油救火，上任以來死亡槍擊、女大生姦殺案陸續發生，台南地院內也發生鬥毆事件，公權力蕩然無存。

(中時 )