林志玲耶誕假期重返南美館，與認養的花園合影。（摘自IG）

林志玲投入公益活動不遺餘力，為善不欲人知，定期投入慈善活動。她日前從日本返台灣並隔離結束，才到啟聰學校和馬偕醫院探視院童，耶誕佳節更到台南、高雄做公益。她昨（25日）在IG貼出美照，寫道「送給你一整個花園的祝福」，向粉絲暖心問候。她事隔1年，再度重返與「國民姊夫」AKIRA舉辦世紀婚禮的台南市美術館一館，與認養的花園合影，驚喜造訪也吸引許多民眾圍觀。

林志玲去年11月選在南美館完成終身大事，當時她中意館內中庭老榕樹的氛圍，選用大量植栽妝點婚禮，營造幸福氣氛。館方表示，當時的布置受到眾人的讚賞，於是也牽起了花園認養的緣分，婚後也以個人名義，長期認養南美館1館榕樹區的花園，也是首位認養花園的名人。據悉，「志玲姊姊的幸福花園」1年維護費粗估要花6位數，並依台灣的季節更換夏堇、矮牽牛、小花紫薇、藍雪花、火鶴、洋桔梗、瑪格麗特、聖誕白雪、粉白九重葛、常春藤等10種花朵盆栽。

一向熱心公益的林志玲，25日也到成大醫院關懷高齡長者，並以「志玲姊姊慈善基金會」名義，代表志同道合的社會善心人士捐贈「高齡智慧醫療推動基金」善款，藉由自身影響力，幫忙推動老人醫院，她的父親林繁男也隨行一起做公益。此外，她還貼心準備300份防疫小禮包作為歲末賀禮，送給院內長輩。跑完一連串的行程後，林志玲預計在下周返回日本與老公重聚，一起在家隔離度過跨年。

(中時 )