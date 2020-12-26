高雄一名3歲大的小男童范明守，4個月大時因視網膜母細胞瘤被摘除左眼，僅存右眼又不斷復發，若不趕緊治療癌細胞將擴散釀兩眼全盲，所幸在各界幫忙下，12月5日到日本接受治療，范小弟的手術也相當成功，26日回到台灣，親友開心接機。

男童范明守因視網膜母細胞瘤赴日接受治療，手術也相當成功，26日回到台灣。（圖／親友提供）

范明守的主治醫師、高雄中和紀念醫院小兒科部主任廖優美，與范明守的阿嬤，都為了他僅存的一隻眼睛不時奔波，一直到得知美國與日本有最新的「小線源」放療，出現一線生機，但現實狀況卻是醫療費就要120多萬，且簽證、疫情隔離等等都是困難重重的問題。

男童范明守因視網膜母細胞瘤赴日接受治療，手術也相當成功，26日回到台灣。（圖／親友提供）

不過此事曝光後，不但有民眾善款捐助，也順利拿到簽證，在12月5日由阿嬤帶著明守，從高雄小港機場直飛日本東京成田機場，進行14天檢疫後，安排21日進行小線源放療。

剛植入清除癌細胞的晶片後隔天，明守還能跟著音樂手舞足蹈，不停在床上蹦蹦跳，天真笑容掛在臉上，相當活潑，取出晶片隔天人躺在病床上，看起來有氣無力；主治醫生取下植入范明守眼內48小時的晶片後，經過醫生的觀察評估，順利出院，26日兩人搭機返台。

男童范明守因視網膜母細胞瘤赴日接受治療，手術也相當成功，26日回到台灣。（圖／記者劉宥廷攝攝）

親友們在高雄小港機場為他們接機，明守的阿公向媒體表示，對手術過程他一定會感到緊張，但現日方醫師說手術非常成功，終於放下心中大石，就看後續追蹤，謝謝外交部、行政院南部聯合服務中心和民代、里長及社會大眾幫忙。阿嬤和明守兩人隨即前往防疫旅館進行隔離。

(中時 )