由黃亮綜老師指導，朱祈霖、魯精湛、 Adhika同學設計的「以互動式網頁為基礎的COVID-19 資料視覺化應用」。（慈濟大學提供／王志偉花蓮傳真）

衛福部統計，酒精成癮，15至64歲民眾中，約有30萬人，他們雖然知道成癮的危害，縱然參加戒酒門診，仍難被酒誘惑，慈濟大學醫學資訊學系學生與台東馬偕醫院合作開發一套協助戒除酒癮的軟體，藉由虛擬實境(VR)身歷其境的特性，讓酒癮患者在清醒時體驗「酒醉」狀態，擺脫喝酒的慾望。

慈大醫學校長劉怡均表示，該校資訊學系舉辦專題發表，也是大四同學畢業前的成果驗收，作品非常驚豔，具實用與有潛力性。11組作品中有多組與慈濟醫院合作開發，包括「慈濟醫院檢驗科等候人數預測系統」、「血液透析衛教 APP 實作」、「電刺激療程個案管理系統」等，還有與台東馬偕醫院醫師陳紹基合作的「VR 在酒精成癮戒治上的應用」。

衛福部統計，2019 年台灣15至64歲的民眾中，酒精成癮的人數約2.15％，換算約有20、30萬人。由林紋正老師指導，孟繁伶、杜侑芳、蔡鈺璇同學設計，與台東馬偕醫院醫師陳紹基合作開發協助戒除酒癮的軟體。為了更符合酒精成癮的行為和心理，團隊每星期和醫師開會，最後完成也邀請三位身心內科醫師和一位臨床心理師以及同學一起測試。

「好暈喔！」「哇！撞到電線桿了！」「真的很晃，都看不清楚了！」在這套設計系統裡，受測者從體驗酒駕中感受到酒精的影響力。為何會喝了酒還上路，多數是因為小看酒精的威力，或是找代駕怕麻煩心存僥倖，酒駕肇事不只是傷害自己，更可能讓家庭從此破滅，根據內政部統計，今年1至6月道路交通事故酒駕肇事2072件，死傷人數2501人。

整套軟體除了酒駕體驗外，還包括在應酬場合中的對話練習，如何委婉拒絕別人邀酒，找到合適的放鬆及抒發方法例如瑜珈等，希望能夠幫助更多酒精成癮的人。

此外，由黃亮綜老師指導，朱祈霖、魯精湛、 Adhika同學設計的「以互動式網頁為基礎的COVID-19（新冠肺炎）資料視覺化應用」，針對COVID-19進行3部份開發，包括有COVID-19疫情資料視覺化呈現，COVID-19藥物分子視覺化與分析，以及衛教遊戲。在藥物分析部分，魯精湛同學透過電子計算機模擬現有抗病毒藥物的分子機制，篩選出潛在可能可以治療COVID-19的藥物，希望未來對於COVID-19的治療有幫助。

(中時 )