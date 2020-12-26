好萊塢34男星西亞李畢福（Shia LaBeouf）因主演電影《變形金剛》系列男主角爆紅，星路一片光明，但12日遭舊愛英國女歌手小枝女孩（FKA Twigs）提告，揭露他有虐待傾向，甚至還傳染性病給她；在沉默2個星期，西亞李畢福經紀人出面滅火，表示他將就醫接受長期治療，默認舊愛一切指控。

小枝女孩對西亞李畢福提告，訴狀中提到他的各種醜態，包含開車時威脅女方示愛不然就撞車同歸於盡，下車後又遭到他毒打，還秀出槍枝自曝曾殺過流浪狗；兩人睡覺時還被強迫裸睡，把手槍放床頭讓她心靈受創。交往一年期間，西亞李畢福各種離譜行徑，甚至傳染性病給她，讓她身心嚴重受害，避免有其他女性受害，決定公開所有事情。

儘管在事情爆發當下，西亞李畢福有發聲明道歉，但性虐風波仍未平息，據外媒報導，西亞李畢福的經紀人為了止血，在聖誕夜接受美國《綜藝日報》訪問，坦承「西亞需要幫忙，他自己知道他的狀況」，並提到已經積極找有用的方式，將接受「密集的長期住院治療」。

西亞李畢福主演新片《女人碎片》（Pieces of a Woman）明年1月7日將在Netflix上架，但他的醜聞一一遭揭露，22日Netflix直接刪除他的名字和劇照，目前觀看劇情大綱或宣傳網頁，已完全找不到西亞李畢福的相關訊息。

(中時新聞網)