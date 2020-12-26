常在台北市停車的民眾請注意。台北市停車管理工程處統計發現，近年來重複繳納停車費的案件接近30萬筆，累計金額接近2100萬元。其中還有車主溢繳金額高達4萬3千元。停管處表示，將主動透過郵件、簡訊通知車主，民眾也可至停管處網站查詢，辦理退費。

停管處統計，自2015年到今年6月，收到民眾到超商重複繳納停車費有87萬筆，總金額超過4千萬元。到今年10月底，仍有29萬件未退還，金額約2100萬元。其中，溢繳金額最大宗為21元至100元，達9.8萬件；101元至200元有2.6萬件；201元至300元有1.3萬件；301至400元有3700件；401元至500元有2千件；501元以上則為極少數。

據《自由時報》報導，停管處於12月開始，陸續以郵件通知溢繳金額逾500元、200元至300元的車主。車主填妥資料及金融機構帳號寄回，由該處匯款退費入帳，匯費則由停管處吸收，另外，車主本人或委託人也可攜帶證明文件，赴停管處直營的59處停車場及停管處櫃枱申請退費，預定明年3月前寄出所有欠費通知，退款處理沒有期限。

(中時新聞網)