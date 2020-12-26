新冠疫情讓不少商圈店家掀起倒店潮，位在西門町的「阿原肥皂」門市也將在明（27）日熄燈。創辦人江榮原坦言，受到疫情影響，單店營業額慘剩1/4，加上20坪店面月租金高達35萬，房東不願降租還要調漲，只好轉戰其他店面。

江榮原在臉書發文表示，經營6年的西門町直營店，將在這個月27日結束營業。「西門町本來是有機會度過疫情的，但20坪的店面，月租金高達35萬，過去1年，無奈房東不願降租，還一度要『如約調漲』，真的怪怪的。」

他說，等到房東回神想要調降房租為時已晚，「我們已有計畫展新店，市場本來一個願打一個願挨，撐不住就走，市場該留給有能力的人不是有感情的人，我學會很多事，謝謝這段回憶。」

「有人寒天飲冰也會有人雪中送炭」，還是有房東願意共體時艱，江榮原舉例機場的房東新東陽不但降租、減租，在看不見盡頭的疫時，甚至都提出免租、暫停營業的計畫；另外，永康街、淡水、高雄的直營店，房東也是早早就每三個月一期，以二位數字百分比的有感減租。

(中時新聞網)