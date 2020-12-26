立法院會日前上演萊豬相關行政命令表決大戰，過程中，民進黨立委林淑芬、劉建國、江永昌棄權未投票，民進黨團表示會送紀律委員，而前綠委段宜康25日則在臉書上發文稱這是「公然質疑執政能力的背叛行為」。對此，前藍委陳學聖批評段宜康在講幹話，並指他是「一刀雙用」，其中一刀砍向蘇揆，另一刀則是「借刀殺人」。

對於段宜康批評跑票綠委，還怒嗆「去你的聖誕老公公」，陳學聖今(26日)在臉書上表示，「小段聖誕節口出幹話，連聖誕老公公都攪進，我想，他絕對不是純幹爽的，而是在一刀雙用」。

陳學聖認為，一刀是殺向蘇貞昌，明嗆「呼嚕混過去」，就是「唾面自乾的執政團隊」，要求蘇貞昌拿出態度，「不然看著辦！」；而另一刀則是幫蔡英文出手，「借刀殺人」，利用這機會立威，斬除異議，讓黨內在小英第二任期不敢有反對聲音。

陳學聖分析，段宜康這麼作的原因，無異就是要向小英宣誓效忠，爭取2024總統大選，小英的信任，否則以林淑芬、劉建國、江永昌在黨內的份量，根本用不著小段如此新潮流掌門人輩分出手，「為的當然就是大位，近一點的，就是閣揆」。

陳學聖指出，蠻突兀的是，2006年段宜康被深綠列為11寇追殺時，他還曾在民進黨中執會提案自請處分，並反諷，他犯行嚴重、顯然不受黨章「自由討論及批判」之保障，「身為本黨中執委，竟不知：台灣解嚴二十年後，本黨戒嚴」。而陳學聖更忍不住直言，「對照今昔，不應只是感慨，還真該順小段的話，補上一句去你的言論自由」。

小段的「去你的聖誕老公公」！ 小段聖誕節口出幹話，連聖誕老公公都攪進，我想，他絕對不是純幹爽的，而是在一刀雙用。 一刀殺向蘇貞昌，明嗆「呼嚕混過去」，就是「唾面自乾的執政團隊」，要求蘇貞昌拿出態度。 不然看著辦！ 另一刀則是幫蔡英文出手，「... 由陳學聖發佈於 2020年12月25日 星期五

(中時新聞網)