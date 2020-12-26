成軍已20年的知名樂團─滅火器於今日（12/26）在高雄港9號碼頭舉行「OnFire Day 2020－Fire NEXT 新篇章」演唱會，先前他們已在KKBOX滅火器專屬Podcast頻道 暢談二十年來的心路歷程，全部20集節目也已在本周上架完成，讓粉絲們一起重溫團員生活大小事。

今年很多網紅、名人都投入Podcast經營，如星座專家唐綺陽、作家吳淡如以及議員呱吉等等；就連知名藝人也想從Podcast找到新的宣傳管道。KKBOX內容行銷副理鄭偉銘以滅火器為例，他們今年剛好是出道20周年，在12月26日晚間舉辦演唱會，便利用這個時機點製作20集Podcast節目，把歷年來發生過的大小事以口述的方式重溫，從11月初開始，每周更新3集，每集約30~50分鐘，等於是一套聲音版的滅火器百科全書。

負責Podcast內容策展規劃的鄭偉銘表示，KKBOX 經營主力原本是線上音樂，與唱片公司長期合作，現在投入Podcast之後，也希望激盪出「音樂」和「Podcast」兩者之間的火花；不只是行銷台灣的音樂，也行銷台灣的Podcast節目。Podcast創作者若選擇KKBOX旗下的Firstory做為服務商，就能在節目上選擇「襯底音樂」；這些作為襯底的音樂都經過合法授權，創作者可選擇近500首音樂，並拿來做節目片頭、片尾或是襯樂使用。

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(中時新聞網)