WOW，嘉和國小圖書館好漂亮！（嘉和國小提供／／廖志晃南投傳真）

「圖書館什麼時候可以開始啟用呢？」在學生們殷殷期盼下，嘉和國小社區共讀站荷風嘉園於12月26日上午揭牌啟用 。

揭牌啟用儀式貴賓雲集，除家長及學生外，蒞臨現場嘉賓先後有曾振炎議員、賴燕雪議員、張嘉哲議員、陳翰立議員、張惠卿主席、曾億弘代表、洪世耀代表、江秀春代表、莊志煌里長、國教科紀忠良科長、永濟書法協會張宗林理事長、投美獅子會余美滿會長暨獅姐、德興國小王勝吉校長、家長會林新健前會長、劉議隆會長等到場祝賀共襄盛舉，期盼共讀站成為小朋友和社區家長看書的好「嘉園」。

荷風嘉園建置經費來自教育部約200萬元。嘉和國小所處位置為嘉和里，此地先民名為年食水。在全體老師共識下，決定田園風格最適合，並由此命名，特別請張宗林大師題字。期盼小朋友及社區家長能在此優美的 、自然的田園風光中，悠遊書海享受閱讀，進而，我閱讀，我發現自己 。

嘉和國小推動閱讀不遺餘力，所以今日揭牌儀式後亦辦理親職講座，邀請知名陳品蓁老師為家長進行親子共讀＂讀樂樂眾樂樂＂

學校也榮獲縣府109年熊愛閱讀「愛看書」項目丙組第三名，呂美汎老師、曾夜勤老師並獲得指導教師獎榮譽 。期盼共讀站的建置帶動此地區的閱讀氛圍，成為小朋友及大朋友最喜歡的打卡駐足好所在 。

WOW ，嘉和國小圖書館好漂亮！（嘉和國小提供／／廖志晃南投傳真）

WOW ，嘉和國小圖書館好漂亮！（嘉和國小提供／／廖志晃南投傳真）

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(中時 )