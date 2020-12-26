民進黨立委吳思瑤多次強調攜手教育部，強調絕對做到「校園零萊豬」，但立院表決當日，仍投下挺萊豬一票，台北市議員羅智強持續對她提出罷免訴求，並邀請一同街頭演講，吳思瑤則回應，等羅智強選上立委，兩人成為同事後，在立法院進行政策辯護與論戰；言下之意即為不接受邀請。

萊豬即將在元旦叩關，人心惶惶，學童校園食安更是引發憂慮，而蔡政府進口萊豬，民進黨立委與教育部等部會卻強調，肉品食用可選擇，並且國中小學童營養午餐絕對吃不到，說法前後矛盾。

對此吳思瑤強調，自己在質詢台上都說得很清楚，政府做法並沒有前後不一，「萊豬進口是選擇題，不是是非題」，台灣經貿要走出去，得擴大與美國的關係，馬政府在2012年的作法也是如此，但前總統馬英九團隊卻沒有做到校園食安把關，民進黨政府卻是鼓勵愛用國貨，挺本地豬農，成人可在市面上選擇本地獲美國肉品。

吳思瑤也說，就國中小學童方面，餐食由廠商統一提供，選擇受限，因此得有高規格管控，為了做到「校園零萊豬」，透過提高補助、修訂契約，就是做好全方面把關。

羅智強質疑萊豬管制並沒有修進入法，吳思瑤與教育部所言都是騙局，吳思瑤則回應，全國22縣市國中小都已完成換約，契約與補貼等同於「蘿蔔與棍子」，餐食補貼方面一餐由新台幣3.5元提高到新台幣6元，這就是「蘿蔔」，「棍子」就是全面修改契約，禁用外國肉品，顯見民進黨開放美豬，做到的都是馬政府沒有做到的，民進黨優於國民黨。

吳思瑤並提到，對於營養午餐把關，《學校衛生法》23-2、23-3調都有說明，假設如同羅智強所言，必須修法，「為什麼2012年馬英九開放美牛，沒有半個國民黨立委提案修法，現在我們開放美豬，就一定要修法？」強調民進黨所為都是依法行政，符合規範。

面對罷免案不斷延燒，吳思瑤強調，不會覺得自己委屈，一切都是坦蕩蕩，所有政策主張都能接受公評檢驗，但對於羅智強猛提罷免，確實覺得困擾，她認為羅智強是台北市議員，理應監督台北市政府，現在卻是每天「跟搔」她，27天內針對她發了63篇文章，每天最早是5點55分發文，最晚是22點48分，「睡覺前也再想著吳思瑤」，針對她而來的言行都是抹黑「像是我逼孩子吃毒，天啊！他沒有更重要事情嗎？該監督的是柯文哲吧！」

吳思瑤也再說：「這難道不是政治癡漢嗎？請停止政治跟搔的行為吧！」

至於吳思瑤日前受訪提到，馬政府當年進口美牛，羅智強擔任馬政府的總統府副秘書長，更該下台負責，羅智強回應自己與馬總統都已經下台了，吳思瑤則是以「哈哈哈」3個字來回應。

而就羅智強提出三大罷免吳思瑤綱領，吳思瑤則說都尊重，強力呼籲羅智強應將目標放在關注公共政策，但她回嗆，羅智強每天在臉書發文「＋1」提醒她，以此邏輯，當時支持馬政府開放美牛的國民黨立委與縣市長共18都還在其位，其中包含台中市長盧秀燕，以數字來呈現就是「＋18」，如果加上羅智強，則是「＋19」；不過還是希望羅智強不要再「政治跟搔」。

(旺報 )