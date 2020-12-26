李國毅、李亦捷、邱昊奇、梁舒涵、邵翔、梁以辰、管麟、地球、黃甄妮、吳季璇等26日出席《廢財闖天關》粉絲見面會，提前準備跨年禮物送粉絲。日前邵翔在臉書開心的公開分享喜訊，老婆王承嫣（小蠻）已懷孕2個月，難掩初當爸爸的興奮與喜悅，李國毅獻上祝福外，還勾著邵翔手臂，一直叫「爸爸、爸爸」，李國毅和女友橘子穩交多年，在現場也被眾人逼婚，他表示自已也很喜歡小孩，但就順其自然，不強求沒壓力。

懷孕尚未滿3個月就公佈，邵祥說因為小蠻急性子，很想分享喜悅給大家，加上小蠻因工作關係，也想提早讓工作人員注意一下，所以才對外公開。喜歡女兒的邵翔開玩笑說，如果生兒子的話，明年聖誕節就交換禮物送出去。他說現在小蠻孕吐嚴重，每天都頭暈想吐胃脹氣，只好去醫院打點滴，還因營養不良找不到血管，相當辛苦，如果小蠻要吃任何垃圾食物，都會讓她吃個夠。

李國毅、李亦捷近期赴山上或海邊拍外景，頻頻遇上寒流，有場海邊的戲，風雨大到連傘都握不住，李國毅早預感該場戲會重拍，但堅持拍到沒光才收工，果如他所料隔天重拍，他表示「大家電視上看到2分鐘畫面，卻是他們頂著風雨拍了2天」，體恤工作人員辛苦，李國毅自掏腰包6位數，訂做上百件印有象徵「財神」小元寶圖案的外套給劇組人員。

李亦捷近期拍戲滿檔，背台詞壓力大，很久沒有靜下心好好感受生活，現在就連看到蓮花綻放，內心都會感動得要命。劇中她向李國毅大膽告白，現實中她不會主動告白，加上自己容易受到角色影響，下戲回家只想放鬆，遇到不如意的事也會臉臭，自嘲「另一半可能覺得我太難搞」。

劇中梁舒涵和邱昊奇「水電工CP」深受粉絲喜愛，梁舒涵也自爆「我和邱昊奇從聖誕親到跨年」。邱昊奇戲裡飾演3種人格，現在是狡詐商人「張理謙」和失憶純情郎「阿牛」的綜合體「牛理謙」，是目前最具挑戰的角色。現實中梁舒涵和李亦捷都是處女座，感情上屬於被動，絕對不會主動告白，梁以辰劇中熱情主動的追求李國毅，私下她遇到喜歡的人就會主動告白，也認為女追男真的只隔層紗。

(中時 )