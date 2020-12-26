七壙是彰化的傳奇地標，位在寶山路和虎崗路口，彰化市公所要在古墓對面的閒置空地，自籌投入4250萬元，興蓋七壙遊客服務中心。（吳敏菁攝）

八卦山七壙也有古墓傳奇，附近景觀步道已經整修，加上「一線天」萬年古河道網美祕境爆紅，彰化市公所計畫投入4250萬元，就在七壙七聖爺古墓對面閒置的80坪土地，興蓋建坪300坪的2樓半的遊客服務中心，擴大服務，形塑八卦山風景區重要的入口節點。

八卦山越來越好玩！不僅是熱點大佛風景區，周邊淺山登山步道也逐步被發掘、整理出來，市長林世賢說，2年開發3條登山步道，包括一線天步道、香山景觀步道、石牌坑親水生態步道等，擴大了八卦山旅遊的腹地，也賦予八卦山新價值。

彰化市長林世賢指出，蓋七壙服務中心，也是公所兌現15年前興建草仔埔垃圾要回饋給桃源里民的承諾，如今七壙越來越熱門，蓋座遊客服務中心作為回饋計畫，水到渠成，目前已完成設計規劃，希望能在明年發包施工，提供遊客探索、深入八卦山無窮的多層次面相。

七壙也是彰化的傳奇地標，位在寶山路和虎崗路的交會口，傳說當年附近盜匪搶劫，屍骨遍野，請來7名戲班「酬神」，戲罷鬼魅現出原形，嚇得戲班翻山越嶺狂奔，氣竭力殆而亡，埋骨處被整修成七聖爺墓塚，地方也附會，山谷北風冷徹七竅。

這股「七壙風」吹不停，憑添想像，當年「大家樂」盛行，更吸引不少人來拜七聖爺，有人一夜致富，入夜賭客車陣綿延，一度還成流浪神明聚集地，瘋狂歷史落幕後，近年再度翻紅，興蓋涼亭，去年參山國家風景管理處也投入整修通往山頂百年雙榕「情人樹」步道，附近休閒景觀咖啡館、土雞餐廳，越來越多，逐漸形成新興的觀光聚落。

彰化市公所要投入興蓋遊客服務中心，地方期許增加服務機能，帶動更多遊興，林世賢表示中心肩負生態旅遊使命，未來朝向委外營運。

七壙是彰化的傳奇地標，位在寶山路和虎崗路口，彰化市公所要在古墓對面的閒置空地，自籌投入4250萬元，興蓋七壙遊客服務中心。（吳敏菁攝）

(中時 )