媽祖文化美展26日在日式建築文化園區開幕，用成千上萬顆珠鑽併貼的媽祖像，非常吸睛。（莊哲權攝）

台東天聖宮辦理媽祖文化祭，26日起展出12幅利用數萬顆珠鑽併貼的媽祖像，信徒林婉婷說，前一陣子遭遇人生困境，她每粘1顆珠珠就唸1句聖號，作品完成後，心裡的不愉快也都煙消雲散；另外，2021年1月9日，也將有北港媽等全台9大知名老廟首度在台東聯合遶境，數千年的仙氣，要讓台東「神氣飽滿」。

台東東海龍門天聖宮建廟40周年舉辦媽祖文化祭系列活動，26日在日式建築文化園以媽祖文化美展揭開序幕，其中最吸睛的15幅「媽祖鑽石畫」，是由信徒認養，用成千上萬顆大小約0.5mm的珠鑽慢慢併貼而成，過程中考驗創作者的耐心及細心，宮主陳柔嫻說，他們幾乎都是沒日沒夜，紅著眼睛用放大鏡完成，這是有溫度、有故事的創作。

此外，媽祖文化美展也展出手繪藝術家朱朱手繪台灣各地及海內外的媽祖圖像，朱朱表示，媽祖的面容各個不同，但都具有普濟眾生的慈悲心，這些畫作也是她尋找內心寧靜的方式之一。

而媽祖文化祭的重頭戲是在明年1月9日，包括北港朝天宮、全台開基永華宮、北港武德宮、麥寮拱範宮、朴子配天宮、新港奉天宮、鹿耳門聖母廟、太子開基昆沙宮、北汕尾媽祖宮等全台知名老廟，將齊聚台東遶境祈福，將是台東難得一見的宗教盛會。

(中時 )