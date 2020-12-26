台東縣長饒慶鈴就職滿2周年，嘉年華會以體驗方式展現縣府努力成果，場面非常熱鬧。（莊哲權攝）

台東縣長饒慶鈴就職滿2周年，26日除了率縣府團隊舉辦縣政分享會，細數施政成績以外，縣府20個局處也別開生面，設攤展現2年來的施政成果，民眾以闖關方式體驗各項活動，現場歡笑聲不斷，體驗到不一樣的「台東，不只是台東」。

饒慶鈴就職2周年26日在文化處藝文中心辦理「幸福家園、與您同行」縣政分暨嘉年華會，約有1000多位各界人士參與，歷屆縣長則只有陳建年出席，饒細數2年來縣府團隊施政成績，給台東帶來很不一樣的改變。

場外的嘉年華展現縣府團隊努力實現「台東不只是台東」的施政成果，像衛生局搬出全國首創的5G遠距醫療，由高雄醫學大學附設中和醫院及花蓮慈濟醫院眼科醫師共同為民眾免費看診；文化處請來街頭藝人表演；政風處以「最美星空」為題設計彈珠台。

而國計處則以全程英語方式，與民眾進行品茶、薑餅屋等體驗；民政處也藉由縣府首創佳月子貼心服務，在現場設計限時寶寶包巾小遊戲。

此外，教育處把明年將全面更新的新式國中小課桌椅，搬到現場供民眾試坐，並設計遊戲讓民眾坐在課桌以上寫考卷領獎品，重溫學生時代。消防局也將雲梯車、消防救助器材車及水箱車開到現場，並提供小朋友可穿的消防服裝等，讓民眾體驗消防救援作業。

(中時 )