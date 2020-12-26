新竹縣地方創生成果展26日在新竹縣政府旁的縣政五街封街展示，透過市集呈現地方創生的創意及成果。（莊旻靜攝）

新竹縣地方創生成果展26日在新竹縣政府旁的縣政五街封街展示，來自13鄉鎮市、25個攤位，透過市集展現地方創生的成果，從農產到陶藝、文創商品，以在地題材出發，解決農產過剩、發揚地方特色的創意。

國家發展委員會為了平衡城鄉差距，推動地方創生計畫，透過多場教育訓練、輔導會議，使地方發展更趨完善，26日以市集方式呈現成果，也象徵今年度地方創生輔導計畫落幕，新竹縣政府未來也將以均衡在地為目標，吸引更多在地業者加入。

南埔社區發展協會在成果中展現桶柑果醬、桶柑露、桶柑乾等特色，由於當地盛產桶柑，曾有農民因銷路不佳，桶柑只能棄置或掛於樹梢任其熟透、掉落，或是過產的桶柑賣不掉，因此加工做為桶柑果醬、桶柑露，帶有桶柑原有風味，並延長保存期限。

包含在湖口創立的木酢達人，將傳統工藝發揚光大，研發多項清潔相關商品，同在湖口的甜點店花語烘焙工坊、關西鎮陶藝創作者成立的賴在家陶坊、將傳統桔醬改良為在地特色客庄風味的阿金姐工作坊，還有以友善環境出發，將廢棄的柿皮煉出柿染料以染製布料的新竹縣柿染文化協會等店家，26日均於市集，展現地方創生成果。

不少民眾前往市集期間，也與業者交流，其中包含位於竹北的或者書店、芎林的自然谷環境信託基地，也呈現各自理念。活動單筆消費滿200元，即可參與抽獎，包含木酢清潔組合、酸柑茶、苦茶油、獨家設計客製化口罩等400組好禮，讓參與者驚喜連連。

(中時 )