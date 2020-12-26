一名丈夫與公司內的工程包商人員小美（化名）外遇長達5年，今年他決定結束此關係，開始逐漸疏遠對方，沒想到小美不滿遭冷落，竟趁著該丈夫帶元配到摩鐵開房時，向元配攤牌，嗆聲說「公園、路邊、家裡床上、車上都是我們恩愛地方」和「這男人我用5年了，這5年都讓妳用我用剩下的」，讓元配氣得提告，法院判小美須賠償40萬。

判決書指出，該丈夫與妻子已結婚15年，兩人原任職同公司，5年前妻子辭職後，丈夫就與公司的工程包商人員小美發生婚外情，而小美平時還會稱呼他老公，他則為了掩飾偷吃，手機裡稱對方為「阿拉丁神燈」；但他今年起有意結束這段關係，開始對小美逐漸疏遠。

小美發現遭冷落後，6月初趁著該丈夫與妻子到摩鐵開房間時，直接打電話給妻子攤牌說「我跟他雖然幾次吵要分手，但還是在一起5年，我們個性一樣喜歡追求刺激，公園、路邊、家裡床上、車上，數不清的汽車旅館，甚至連他開車，所到之處隨時隨地都是我們恩愛的場所。」

小美甚至對妻子說，「我們5年的感情不高調，這男人我用5年了，這5年都讓妳用我用剩下的，妳要繼續用就好好的使用」讓妻子氣得提告並求償100萬。小美在法庭表示，該丈夫屢次強調與妻婚姻出問題並不是因為她，要她不用內疚，並積極追求她。法院認為兩人確實逾越一般朋友的關係，判小美須賠償40萬，可上訴。

(中時新聞網)