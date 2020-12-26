竹北市人口破20萬人，竹北市公所26日舉辦慶祝活動。（莊旻靜攝）

竹北市人口破20萬人，竹北市公所26日舉辦慶祝活動，並致贈200張限量紀念悠遊卡給市民。（莊旻靜攝）

竹北市人口在11月21日突破20萬人，除了慶祝第20萬名小市民滿月外，竹北市公所26日下午在文化公園亦有慶賀活動，竹北市長何淦銘表示，人口增長代表市公所承擔的責任也更重，東區的傳統市場預計明年動工、文田橋拓寬工程預計明年完工，停13立體停車場也將於明年完工，各項公共建設也進行中。

何淦銘表示，竹北市的人口成長迅速，各項公共工程也在進行，包含竹北市民活動中心，已經開工，未來將成為具有停車場、圖書館、代表會、議事堂、竹義里活動中心、禮堂的多功能建築，方便市民使用。

由於傳統市場多集中於竹北市的高速公路以西，市公所也在東區規畫空間興建傳統市場，何淦銘也透露，預計於明年動工，而進行中的停13立體停車場、文田橋工程等，也將於明年完工，何淦銘也透露，市公所也盤點室內上百個公園，預計將多打造特色公園。

何淦銘表示，竹北市鄰近新竹科學園區、工研院，市中心亦有台元、昌益科技園區，新竹縣政府規畫並完成招商的AI智慧園區亦有廠商進駐，因此市公所也規畫解決中山路、環北路五岔路口的交通問題，期望人口增加，交通也要更順暢。

除此之外，竹北市公所也率全國之先，開辦輪狀病毒疫苗補助，明年元旦還將開始補助水痘疫苗第二劑、帶狀皰疹病毒疫苗部分費用，設籍滿1年並符合補助條件的市民，於特約醫療院所接種均可請領補助。

26日的慶祝活動，竹北市公所也準備200張紀念悠遊卡給市民，竹北市民代表會主席林啟賢表示，竹北市人口成長迅速，也象徵竹北市已經進入都會型城市，也將與市公所協力爭取各項公共建設計畫，使市民生活更加便利多元。

(中時 )