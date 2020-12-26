鬍鬚張外還有未爆彈？ 陳吉仲：全面清查

總統蔡英文8月底時宣布將開放含萊克多巴胺的豬肉進口，引發國人嘩然，農委會隨即祭出需要審查的「台灣豬標章」，但未料傳出擁有台灣豬標章的鬍鬚張竟使用進口肉品，對此，農委會主委陳吉仲表示，將重新針對申請台灣豬標章的1萬多家業者重新清查，如果標示不實，將移送食藥署依標示不實處4萬至400萬元罰鍰。

萊豬即將在明年開放進口，陳吉仲指出，目前主要做的工作，包括在販售生鮮肉品或餐飲場所等全部要做好標示，標示完後就是對消費者多一個選擇最大的保障；而農委會則會逐日公布所有豬肉的進口數量，還有國內的一個屠宰的數量，讓全國知道我們所有的豬肉跟豬肉製品，有這樣的管理，還有百億基金的運用，確保所有的養豬農民的收入維持在一定的水準。

針對鬍鬚張使用進口肉品事件，陳吉仲指出，目前台灣豬標章仍屬試辦，但如果明年1月1日後的豬肉製品主原料未全面使用國產豬肉，卻仍張貼台灣豬標章屬標示不實，將依標示不實處4萬至400萬元罰鍰。

至於是否除了鬍鬚張外還有其他的業者使用，並取得台灣豬標章，陳吉仲說，農委會針對目前申請台灣豬標章的1萬餘家業者全部再清查一次，並在明年1月1日後會加大力道。

(中時 )