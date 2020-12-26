小朋友專注神彩繪環保竹杯。（魏怡嘉攝）

拜耳志工與小朋友一腳一腳溜著滑板玩的不亦樂乎。（魏怡嘉攝）

離開台北，拜耳志工一行人來到南投偏鄉育樂國小，在校門口迎接的是育樂國小全校30多位師生，對於拜耳志工的來訪，小學生們並不陌生，前陣子拜耳才來送國滑板，並教孩子在滑板上彩繪，這次則是透過玩轉學校活動，讓孩子們瞭解全球糧食危機及環境生態問題，集體腦力激盪討論如何改善解決，藉由企業社會責任，傳遞地球永續的種籽。

育樂國小校長簡文益說，原本全校33位學生全員到齊，昨日臨時1位請假，雖然學校在山裏，但學校老師都努力寫計畫，為學校孩子爭取更多的資源，更感謝拜耳一路對樂育國小的支持，尤其是志工們犧牲假期，一起來陪小朋友在遊戲中學習，這分心意格外令人感到溫暖。

台灣拜耳總裁楊玉蘭表示，看到這麼多小朋友十分開心，拜耳積極響應，並制訂2030年要達成的企業永續目標，包括環境保護、農業永續、女性健康及自我健康照護等四大面向，這次活動結合社企走進社區，希望讓參與活動的學童或拜耳志工，都能在日常生活中身體力行，落實永續觀念。

除了玩轉學校活動外，志工團隊也設計了創意足球九宮格大賽、彩繪環保竹杯及溜滑板教學，並將永續及環保的精神融入其中，讓小朋友一邊玩、一邊瞭解，這些都是在日常生活中就可以實踐做到的。

育樂國小教導主任王秀雲表示，少子化，今年樂育國小新生只有4位，很多偏鄉小學都因學生太少，面臨併校的問題，但併校後，多孩子要走更多的路到學校，這是大家所不願樂見的，所以學校老師都努力寫計畫爭取資源，減少孩子的學雜費，讓學生可以留住。

尤其偏鄉的孩子，有些是隔代教養或是新住民，王秀雲說，爭取到的資源可以讓孩子放學後，仍可以留在學校學習其他才藝，甚至爭取孩子到校外比賽的機會，外界的資源對偏鄉學校很重要，很感謝拜耳對育樂國小的長期支持。

操場上小朋友起腳射門、一腳一腳溜著滑板玩的不亦樂乎，歡樂聲此起彼落，在山間迴蘯得更加清徹響亮。歡樂的時間總是過得特別得快，到了揮別的時刻，孩子們依依不捨跟拜耳大哥哥、大姊姊們說再見，期待下次拜耳志工日的相聚約定。

(中時 )