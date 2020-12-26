台南市電氣業職業工會愛心慈善會26日至六甲區公所發送物資助弱勢。（台南市勞工局提供／劉秀芬台南傳真）

台南市電氣業職業工會不僅幫弱勢修屋，工會的愛心慈善會更募集物資送弱勢，26日工會理事長杜文寶率團隊至官田、六甲、大內及山上4區發放紅包1200元及白米等物資予200戶弱勢家庭，讓他們可以安心過好年。

勞工局局長王鑫基、大台南總工會副理事長陳美靜、官田區長顏能通、六甲區長陳啓榮、大內區長李義隆及山上區長余基吉也到場關心發送情形，除了慰問受領的弱勢朋友，也肯定電氣工會的公益行動。

這次的關懷活動是由電氣工會愛心慈善會募集愛心物資，每戶發給紅包1200元、2公斤真空包裝白米2包、關廟麵1袋及農民曆，於官田、六甲、大內及山上等4區的區公所各發放50戶，總計共有200戶。

王鑫基表示，工會除了維護勞工勞動權益，在公益領域也能發光發熱，感謝台南市電氣業職業工會舉辦溫馨送愛關懷活動，也特別感謝電氣工會修繕志工為弱勢修屋，不管是天候不佳或路途遙遠，都願意與勞工局一起服務弱勢。

(中時 )