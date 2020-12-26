出道不滿一年的寫真女星東雲うみ（東雲海），甜美外表下藏著極品好身材，因為擁有G乳豐滿上圍與臀圍100公分的銷魂美尻，又有寫真界二刀流的稱號。近日東雲うみ更在YouTube頻道上分享組裝鋼彈模型的教學影片，上傳不到一個禮拜，點閱竟奇蹟似地衝破了46萬，原來是她在組裝過程中，不小心走光露暈卻不自知。

24歲的東雲うみ堪稱是日本寫真界的超大物新人，靠著不斷運動健身，練出前凸後翹的火辣身材，首部寫真集作品一推出便奪下排行榜銷售冠軍，個人YouTube頻道吸引超過60萬人訂閱追隨。

東雲うみ組鋼彈不慎走光。(取自東雲うみ YouTube)

東雲うみ爆乳組裝鋼彈教學影片。

更可貴的是，外型出眾的東雲うみ，其實還有個宅女興趣，那就是喜歡組鋼彈模型。她6天前更在YouTube頻道上傳了一部穿著低胸爆乳裝的鋼彈組裝教學影片，從組裝、上色到噴漆，步驟超詳細。

東雲うみ專業與養眼度兼具的教學影片，果然在上傳不到一個禮拜時間，就突破46萬次點閱率。更有網友注意到東雲うみ在組裝完成的時候，疑似興奮過頭，竟然連左乳露暈走光都渾然不知，是後來才將影片露點處打上馬賽克。

(中時新聞網)