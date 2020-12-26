連勝文以實際行動支持台灣豬肉。(圖 翻攝自連勝文臉書)

立法院24日決戰萊豬進口議題，不顧在野黨反對，民進黨靠人數優勢，讓攸關萊豬進口的9道行政命令全部准予備查，對此，國民黨智庫副董事長連勝文特別跑去門市購買優質的國產豬肉，以實際的行動支持國產豬。資深媒體人韋安認為，連他都這麼拚，國民黨看起來已有脫胎換骨的跡象了。

連勝文今(26日)早在臉書上表示，他一定要為台灣豬加油，因為我被這麼多人尊稱為「神豬」這麼多年，如果在這關鍵的時刻不為台灣豬發聲，那神豬這個稱號豈不是白叫了？而連勝文更特地前往信功肉品在台北的新門市，以實際的行動購買他們的台灣豬肉及相關肉製品，並PO出購物時的照片。

對於連勝文說，被這麼多人尊稱為「神豬」這麼多年，如果在這關鍵的時刻不為台灣豬發聲，那神豬這個稱號豈不是白叫了？韋安今在臉書上表示，當「神豬」救台豬，連公子拚了！

韋安認為，國民黨反萊豬發威，連連公子都不惜奚落自己接地氣，整個黨已有脫胎換骨的跡象。

網友們也留言回應，「連公子其實是不錯的」、「風水輪流轉」、「現在可厲害了」。

(中時新聞網)