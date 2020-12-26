大陸十三屆全國人大常委會第24次會議26日在北京閉幕，表決通過《刑法》修正案（十一）草案，降低法定最低刑事責任年齡，規定12歲以上不滿14歲的未成年人，若實施故意殺人、故意傷害致人死亡、或特別殘忍手段致人殘疾等犯罪行為，應當負刑事責任，新法將於明年3月1日起施行。

《刑法》修正案（十一）草案對大陸現行《刑法》作出多處修改，當中令人關注的是，將需負法定刑事責任的最低年齡下調至12歲。修正案指，已滿12歲、未滿14歲的人若犯故意殺人、故意傷害罪，致人死亡或以特別殘忍手段，致人重傷造成嚴重殘疾，情節惡劣，將經最高人民檢察院核准追訴，應當負刑事責任。

此外，已滿14歲、未滿16歲者若犯故意殺人、故意傷害致人重傷或者死亡、強姦、搶劫、販賣毒品、放火、爆炸、投放危險物質罪者，同樣應當負刑事責任。

再者，已滿16歲犯罪，亦應當負刑事責任。對依照上述規定追究刑事責任的未滿18歲者，則按案情從輕或者減輕處罰。因未滿16歲不予刑事處罰者，責令其父母或其他監護人加以管教，必要時依法專門矯治教育。

香港東網報導，大陸近年發生多起未成年人涉及刑案，遼寧大連一名13歲蔡姓少年，去年因強制性交未遂殺害10歲王姓女童時未滿14歲，免於刑責，僅遭警方收容教養3年。王母事後向蔡男及其家長提起民事訴訟，法院在今年8月判處蔡的父母須向王的家人公開道歉並賠償約128萬元人民幣（約新台幣560萬元）。大陸輿論因此強烈要求修改法定最低刑事責任年齡。

這次大陸全國人大同時針對各種光怪陸離社會現象，從善如流修改《刑法》相關規定，例如關於「冒名頂替上大學」可處3年以下有期徒刑併科罰金、「搶奪公車方向盤」、「高空拋物」可處1年以下有期徒刑併科罰金。

(中時 )