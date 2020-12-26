台北市長柯文哲已兩任，2022市長選舉成為多人角逐局面。《聲量看政治》粉專根據近30天，即時新聞社群、新聞聲量等資料，針對2022台北市長選舉的可能人選來作綜合分析，包括民進黨的陳時中、高嘉瑜、吳怡農，國民黨的蔣萬安、羅智強、韓國瑜，民眾黨的黃珊珊與時代力量的黃國昌等人。結果，居然是衛福部長陳時中衝進第一；國民黨立委蔣萬安則為第二，為13.01％。

臉書粉專《聲量看政治》指出，在民進黨部分，由於疫情、美豬、健保等議題影響，陳時中仍是檯面上的熱門話題人物，以48.34％領先群雄；而立委高嘉瑜則因為房地產議題，在最近炒熱了自己的聲量，為13.88％；新境界文教基金會副執行長吳怡農近期較無話題，僅有0.82％。

該粉專認為，國民黨部分，立委蔣萬安一值被視為熱門人選，他最近也因美豬議題頻頻槓上民進黨與陳時中，聲量13.01％相對高；台北市議員羅智強則努力在相關議題上參戰，聲量為9.51％，始終無法超過蔣萬安；至於前高雄市長韓國瑜，聲量為11.31％，影響力持續消退中，但因為中天議題的影響，讓韓國瑜溫度仍然維持。

該粉專分析指出，黃珊珊雖為現任副市長，按理應有執政優勢，但卻始終難有聲量優勢，僅為2.34％；前立委黃國昌最近因房價議題，似有話題，但能量為目前所有人中較差的，聲量僅0.79％。

【近30天聲量分析 2022台北市假想人選... 由聲量看政治發佈於 2020年12月25日 星期五

(中時新聞網)