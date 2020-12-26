苗栗縣政府規畫改善頭份市音樂藝術公園，計畫以主題式營造，26日透過工作坊活動，邀請親子發揮創意，共同打造屬於自己的親子公園。（苗栗縣政府提供／何冠嫻苗栗傳真）

苗栗縣政府以1公園1特色為目標，繼山、海線及中港溪地區打造大型親子公園之後，啟動公園2.0計畫，其中規畫改善頭份市音樂藝術公園，26日透過工作坊邀請親子發揮創意，共同打造屬於自己的親子公園。

縣府以海洋風格設計苗栗市貓裏喵親子公園、以苗栗地景火炎山為設計主題的竹南獅山親子公園，啟用後廣受親子喜愛，今年更在國立苑高旁興建的第3座親子公園，預計明年初完成。

縣府並針對各鄉鎮舊有公園規畫推動改善工作，新增友善共融遊戲設施，以活化公園多目標使用，在鄰近頭份尚順廣場的音樂、藝術公園進行主題式營造，提升城市綠核心的品質與機能，創造樂活休閒空間。

水利處指出，頭份音樂藝術公園初步規畫「以樂之名．薩克斯風」音樂藝術主題遊戲場，設置九重闖關設施。26日透過闖關漫遊工作坊，邀請親子創作心目中公園型態，蒐集意見與構想。徐耀昌表示，完成的作品將會納入公園設計參考，共同打造完善的親子公園。

徐耀昌宣布，縣府計畫在頭份市幼英街及合興街路口的學校用地興建「頭份親子館」，規畫餐廳、圖書、室內共遊、開放式親子共遊空間、風雨遊戲區等，經費約1億5千萬元，預定明年度辦理工程發包作業。

(中時 )